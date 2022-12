X-Factor, Giulia Salemi show: look griffato da testa a piedi

La vita di Giulia Salemi procede a gonfie vele, sia sentimentalmente sia professionalmente. L’influencer italo-persiana viene richiesta ovunque e nel corso degli ultimi anni si è impegnata moltissimo. L’ultima novità riguarda un abito molto trendy sfoggiato ad X-Factor.

Look sbarazzino per Giulia: marca e prezzo

L’influencer è una grande fan del talent e ha deciso di partecipare ad una live, in qualità di telespettatrice. La giovane ha presenziato durante la semifinale con un look molto trendy e super griffato che ha fatto girare la testa un po’ a tutti. L’outfit porta la firma di GCDS, uno dei marchi più in voga in questo momento tra le celebrità.

Il direttore creativo Giuliano Calza propone nelle sue collezioni uno stile che mescola pop culture, lusso e artigianalità, ricercato soprattutto nei vip. Qualche nome di celebrità? Hanno indossato il marchio Amina Muaddi, Dua Lipa, Kim Kardashian e Kylie Jenner.

Il top indossato dalla Salemi è ricoperto di cristalli sulle spalline e costa 385 euro. L’influencer ha abbinato il top ad un paio di pantaloni scuri dal costo di 620 euro.

Completa l’outfit un piumino crop simil scialle con ampia scollatura dal costo di 780 euro. Infine, una borsa fucsia modello Comma, 390 euro. Insomma, un outfit completo dal valore 2.175 euro. Per vedere gli scatti, cliccate qui.