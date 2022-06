X Factor: tensioni tra Ambra Angiolini e Fedez? Le ultime indiscrezioni

Sebbene le audizioni di X Factor abbiano da poco avuto inizio, sono già emerse le prime indiscrezioni su due dei quattro giudici di questa nuova edizione. Si tratta di Ambra Angiolini e Fedez, protagonista dell’ultimo rumors di Chi.

TENSIONI TRA I DUE – Per questa edizione, gli autori del talent hanno deciso di rivoluzionare completamente i quattro giudici. C’è stato infatti il ritorno inaspettato di Fedez e Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini.

Riguardo i quattro coach, sono già iniziate a girare le prime indiscrezioni. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini, tra il rapper e Ambra sarebbero iniziate le prime tensioni. Il tutto avrebbe avuto inizio durante le registrazioni delle audizioni, dove i due giudici si sarebbero scontrati.

Al magazine, inoltre, non sarebbe affatto sfuggita la mancanza di rapporti social tra i due giudici. Mentre Fedez tagga spesso Rkomi e Dargen, questa cosa non accade con la Angiolini.

“Sono iniziate le riprese della nuova edizione di X Factor. In giura Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico, che hanno già iniziato a postare i fuori onda delle registrazioni. Ma c’è un particolare: Fedez non tagga mai la Angiolini, al contrario di Rkomi e Dargen D’Amico. Come mai? Tra i due cantanti non è scattato il feeling e ci sono già stati scontri infuocati per le scelte dei cantanti”, così si legge sul settimanale.

LA SMENTITA – Sebbene non sia giunto alcun commento su questo rumors, i diretti interessati hanno deciso di smentirlo a modo loro. Su Instagram Fedez e Ambra hanno pubblicato un video in cui ballano sulle note di T’appartengo, improvvisando la coreografia.