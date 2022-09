X-Factor, torna Fedez tra i giudici: l’appello alla moglie Chiara Ferragni

Tutto pronto per la nuova edizione di X-Factor che andrà in onda su Sky con tante novità. Una tra queste è il ritorno in veste di giudice di Fedez, il quale l’ultima volta partecipò nel 2015 portando in finale gli Urban Strangers. Questa volta, Federico ha fatto una precisa richiesta a sua moglie Chiara Ferragni, vediamo cosa ha detto.

Fedez fa una precisa richiesta a sua moglie Chiara

Dal 2015 ad oggi sono cambiate molte cose, la più importante è che il rapper è sposato con Chiara Ferragni. Tutti conoscono l’influencer e imprenditrice digitale e tutti sanno che quello che tocca Chiara diventa oro. Si è visto anche a Sanremo, quando suo marito partecipò con l’amica Francesca Michielin.

La Ferragni ha questo potere di influenzare tutto ciò di cui parla, avendo al suo seguito milioni di fan. Per questo motivo, in tanti hanno pensato che la moglie di Fedez potesse, durante il programma, cambiare gli equilibri del televoto chiedendo ai fan di votare per la squadra del marito.

A questo problema ci ha pensato direttamente il rapper, il quale ha subito chiarito la faccenda: “Io credo che, negli anni, sia X-Factor che Sanremo come tutte le situazioni in cui si presenta un televoto, non succeda più che se un personaggio con più follower cerca di spingere qualcuno, automaticamente la cosa funzioni. Anzi, parlando di X-Factor, si è visto che negli anni mia moglie ha fatto appelli che hanno portato sfiga, quindi le chiedo ufficialmente di esimersi dal farlo questa volta“.

Insomma, Fedez goliardicamente ha chiesto alla moglie Chiara di farsi da parte e di lasciare che tutto proceda in modo naturale senza alterare gli equilibri e il televoto del programma. Nell’incontro con la stampa, si è espressa anche Ambra Angiolini, la quale parlando del suo rapporto con Fedez ha detto: “Con Fedez ci hanno fatto litigare prima che ci conoscessimo, il che è molto comodo”.