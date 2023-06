XFactor – Scintille in studio tra Morgan e Ambra Angiolini

Le selezioni per la prossima stagione di XFactor sono ufficialmente iniziate e in studio al lavoro ci sono già Morgan, che ha preso il posto di Rkomi, Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico nei panni dei giudici.

Tra Ambra e Morgan, però, sembrano esserci già stati i primi screzi. E’ corsa voce, infatti, di una presunta lite tra i due proprio nel corso delle registrazioni.

A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano che, attraverso i propri canali social, ha pubblicato gli screenshot di alcuni messaggi di una testimone della lite.

“Ambra e Morgan hanno litigato tutto il tempo. Lui giudicava i cu*i di tutte le cantanti” si legge. Al momento, comunque, resta solamente un gossip in quanto non sono arrivate conferme dai diretti interessati.

Inizialmente, al contrario, si pensava ad una possibile lite tra Fedez e Morgan in quanto il rapper ha dichiarato quanto segue in un’intervista: “Morgan? Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato, perché non è mai stato così”.