Xhaka, la Roma si inserisce in extremis?

Il centrocampista svizzero lascerà l’Arsenal e la sua prossima destinazione potrebbe essere la Serie A con Mourinho

José Mourinho sarà l’allenatore della Roma per la prossima stagione, a meno di sorprese inaspettate, e il tecnico portoghese ha già in mente i prossimi acquisti con cui cercherà di fare un nuovo salto di qualità dopo il raggiungimento della finale di Europa League, avendo ben chiara la tabella di marcia da seguire nel prossimo mercato dei trasferimenti che si aprirà il 1° luglio e in cui il centrocampista svizzero Granit Xhaka appare come l’obiettivo principale.

Il 30enne, che all’epoca costava 45 milioni di euro, arriverebbe all’Olimpico di Roma in un’operazione per la quale la squadra italiana cercherebbe di sborsare circa la metà della cifra per acquisire i servizi di un giocatore che è stato uno dei grandi leader dell’Arsenal negli ultimi anni, avendo una grande capacità di leadership che sarebbe servita ad attirare l’attenzione di José Mourinho, che avrebbe scommesso personalmente sull’arrivo di un Granit Xhaka che potrebbe chiudere la sua permanenza all’Emirates Stadium sette anni dopo il suo arrivo dal Borussia Monchengladbach.

Acquisti a caccia del top

Dopo una stagione in cui, come detto, ha sfiorato un altro titolo europeo dopo la vittoria della Conference League nella scorsa stagione, la Roma aspetta che Mourinho faccia nuove mosse sul mercato dei trasferimenti per cercare di ambire ai vertici nazionali e internazionali, avendo bisogno di una rosa di garanzie che il tecnico portoghese vuole adattare alle sue esigenze, con Granit Xhaka che rappresenta un acquisto di punta con cui iniziare un piano sportivo all’altezza delle aspettative riposte nel club giallorosso per la prossima stagione.