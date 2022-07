Yacht in Sardegna, conviene davvero? Un trend sempre più amato

Due parole ed è subito magia e lusso: yacht Sardegna.

Una vacanza di assoluto relax, con la compagnia solo del mare e del lusso degli arredi interni della cabina è ciò che di più lussuoso si possa immaginare.

Affittare uno yacht in Sardegna è una soluzione offerta da molti, con pacchetti che spaziano dalla singola giornata fino al noleggio per settimane o addirittura mesi.

Il mare italiano è da sempre meta turistica dei sogni per viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo in ogni periodo dell’anno.

Una delle mete più ambite è la magica Sardegna , che insieme ad altre perle del Mediterraneo, riesce ad incantare per l’unione unica di bellezza, cultura e divertimento.

Una splendida vacanza a bordo di uno yacht Sardegna è dunque una delle tipologie di vacanze più ambite e sognate, ma come capire a chi rivolgersi senza correre rischi?

Yacht in Sardegna: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo trend

L’estate, senza dubbio, potrebbe essere considerata dai più la stagione ideale per trascorrere indimenticabili vacanze su uno yacht Sardegna, ma non è sempre vero.

Prima di tutto bisogna considerare il prezzo: affittare uno yacht in Sardegna in alta stagione non è certo un servizio per tutti.

La Sardegna è già di per sé una delle mete dai vacanza più costosa in assoluto, decidere di farlo in piena estate a bordo di un lussuoso yacht, potrebbe diventare economicamente molto impegnativo.

Non solo, l’alta stagione è senza dubbio la più affollata e il meraviglioso mare della Sardegna potrebbe essere letteralmente “invaso” da turisti e imbarcazioni di ogni genere, dalle barche private agli aliscafi, dalle motonavi alle navi da crociera.

Le due parole con cui abbiamo aperto questo articolo, “yacht Sardegna” insomma, rischiano di diventare una scelta azzardata in piena estate, senza dimenticare il fatto che nei mesi più caldi dell’anno, agosto in particolare, sarebbe un vero terno al lotto riuscire a trovare una barca disponibile.

Il primo consiglio per valutare in modo sicuro una splendida vacanza su uno yacht Sardegna è quello di giocare d’anticipo : se avete già ben chiari i giorni di vostra disponibilità per questo viaggio da sogno, è bene informarsi con mesi di anticipo.

La prenotazione di yacht nella splendida Sardegna in questo modo non solo sarà assicurata proprio nei giorni di vostro gradimento, ma con un certo anticipo potrete anche valutare una più ampia scelta di imbarcazioni e magari usufruire di qualche offerta “prenota prima”.

Se avete l’opportunità di noleggiare uno yacht in Sardegna anche fuori dalla stagione più classica, quella prettamente estiva, vi si apriranno opportunità e tipologie di viaggio originali ed inaspettate.

Yacht in Sardegna: viaggio in stagioni alternative

Una romantica vacanza o un divertente viaggio con gli amici.

Magari un bel viaggio in famiglia o, perchè no, una splendida ed indimenticabile luna di miele.

Tutte queste potrebbero essere occasioni perfette da celebrare proprio con una bellissima traversata del cristallino mare della Sardegna a bordo di uno splendido yacht nell’isola che tutto il mondo ci invidia.

Evitare il caldo, l’orda di turisti, il traffico (anche marittimo) e i prezzi decisamente elitari dell’agosto isolano si può.

Godersi un’esperienza diversa potrebbe voler dire usufruire dello yacht Sardegna in due stagioni che i vacanzieri non prendono in considerazione: la primavera e l’autunno.

Nei mesi di maggio e giugno, ad esempio, potrete godere di splendidi itinerari di viaggio alla scoperta delle suggestive coste ed insenature Sarde.

Il tutto senza rinunciare al piacere di un tuffo nel mare che tutto il mondo ci invidia.

Una volta scesi a terra poi, avrete l’opportunità di vivere appieno la famosissima movida dell’isola.

Il vantaggio?

Non dovrete sopportare chilometriche code ed infinite liste di prenotazione.

Il tepore della primavera, il mare calmo e la fioritura dell’isola potrebbero essere un’esperienza da vivere appieno grazie al noleggio yacht Sardegna.

Un viaggio alternativo, questa volta condizionato certamente dalle condizioni del mare, potrebbe essere quello vissuto grazie ad una suggestiva vacanza sul vostro yacht Sardegna in autunno.

Settembre ma anche gli inizi di ottobre offrono un paesaggio selvaggio e un sole ancora tiepido.

Non solo: ci sarà una temperatura generalmente più fresca, che potrà far vivere appieno il benessere del mare.

Lasciarsi alle spalle la torrida afa dell’estate e vivere giorni di navigazione con il noleggio yacht in Sardegna in autunno?

Potrebbe dare vita ad uno dei viaggi più entusiasmanti e spettacolari di sempre.

Insomma, viaggiare a bordo di uno yacht in Sardegna è un’esperienza incredibile.

Va fatta almeno una volta nella vita ma sarà piacevole e divertente solo se vi affiderete a professionisti che sapranno consigliarvi per il meglio.