Yalitza Aparicio tra i protagonisti della prima serie in spagnolo di AppleTV+

Yalitza Aparicio sarà tra i protagonisti della prima serie interamente in spagnolo creata per AppleTV+ da Pablo e Juan de Dios Larraín. L’idea è stata sviluppata da Gibrán Portela e Julio Rojas. Fabula, la casa di produzione cinematografica che ha prodotto Una donna fantastica, vincitore del Premio Oscar come miglior film straniero nel 2018, produrrà la serie.

Nel cast principale vi saranno anche Joaquín Cosío e Óscar Jaenada.

Yalitza Aparicio ha esordito come attrice nel 2018 con il ruolo da protagonista nel film Roma di Alfonso Cuarón. Per quel ruolo l’attrice messicana era stata candidata ai Premi Oscar 2019 come miglior attrice protagonista. Joaquín Cosío è un attore messicano di successo. Tuttavia, a livello internazionale, Cosío è conosciuto per i suoi ruoli in Narcos: Mexico e Suicide Squad 2. Invece, Óscar Jaenada è un attore spagnolo che ha preso parte a diverse pellicole tra cui Hands of Stone, Paradise Beach – Dentro l’incubo ed Escobar – Il fascino del male.

Il resto del cast è composto da Renata Vaca, Diego Calva, Itzan Escamilla, José María de Tavira, Dolores Heredia, Mariana Gómez e Sergio Bautista.

La prima serie in spagnolo per AppleTV+ si chiamerà Familia de Medianoche.

La serie è ispirata dall’omonimo documentario.

Sinossi di Familia de Medianoche con Yalitzia Aparicio:

“Marigaby Tamayo è un’ambiziosa e talentuosa studentessa di medicina. La ragazza trascorre le sue nottate cercando di salvare vite a Città del Messico, una città che si contraddistingue per il suo fascino e per gli enormi contrasti. Per fare ciò Marigaby Tamayo utilizza l’ambulanza privata della sua famiglia. Insieme a suo padre Ramón e ai suoi fratelli Marcus e Julito, Marigaby si fa carico situazioni di emergenza estrema per cercare di sopravvivere anche lei, portando avanti il ‘business’ di famiglia salvando vite grazie alla loro ambulanza”.

Attualmente si stanno svolgendo le riprese di Familia de Medianoche a Città del Messico.