Yannick Agnel, arriva la confessione: confermata la violenza su una minorenne

È arrivato l’annuncio della procuratrice della Repubblica di Mulhouse, Edwige Roux-Morizot , Yannick Agnel ha deciso di confessare. Dopo l’accusa depositata la scorsa estate per violenza e stupro su minore, sabato è avvenuto l’arresto del famoso ex nuotatore francese.

ARRIVA LA CONFESSIONE – Accusato di stupro e violenza su minore, nello specifico una ragazza di 13 anni, Yannick è stato arrestato a Mulhouse, nell’est della Francia. Riguardo ai nuovi sviluppi, ad aggiornare i media è stata proprio la procuratrice durante una conferenza stampa.

La Roux-Morizot ha riferito che l’ex atleta ha “confessato i fatti cointestati”. Secondo la procuratrice, Agnel: “Non ha avuto la sensazione di sottoporre a costrizione questa giovane donna e si rammarica di non aver riflettuto all’epoca dei fatti sulla differenza di età“.

L’episodio è avvenuto, come detto in precedenza, nel 2016. All’epoca il nuotatore aveva 24 anni e la vittima 13 anni. La ragazza in questione è Naome Horter, figlia dell’ex allenatore di Agnel. Proprio in quell’anno il giovane era stato espulso dal Mulhouse Olympic Natation. Si tratta del club frequentato sia da Agnel che da Naome.

Il 2016 è inoltre l’anno che segna la fine della sua carriera come nuotatore, stroncata anche dai deludenti risultati delle Olimpiadi di Rio. Conclusasi la sua carriera da atleta, il 29enne ha intrapreso la strada come commentatore televisivo.