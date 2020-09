Yari Carrisi, Thea Crudi: chi è la ragazza che ha rubato il cuore al figlio di Albano?

Il figlio di Albano e Romina Power, Yari Carrisi, ha un nuovo amore che ha deciso di presentare ufficialmente. Si tratta di Thea Crudi, che oltre ad essere bellissima, è una talentuosa artista.

CHI È THEA? – Classe ’88, Thea nasce il 19 maggio a Cattolica, in Emilia Romagna. Da come si nota dai suoi tratti e colori scandinavi, la ragazza ha origini finladesi da parte materna. Figlia di un italiano, la Crudi si è sempre mostrata cittadina del mondo, viaggiando in lungo e in largo per esibirsi.

Se non si sa molto riguardo la sua vita privata, si conosce molto bene la sua carriera. Artista multidimensionale, così si è lei stessa definita, Thea si è mostrata fin da piccola interessata alla musica. La ragazza dopo una lunga formazione da jazzista, si è laureata col massimo dei voti al Conservatorium van Amsterdam e al Conservatorio Rossini di Pesaro. Inoltre, si è laureata anche presso Indonesian Institute of the Arts i Surakarta, grazie ad una borsa di studio che le ha dato l’occasione di vivere sull’isola di Java.

Oltre alla passione verso la musica, la ragazza si è avvicinata al mantra e alla meditazione, trasformando anche questi due hobby in veri e proprie professione. Thea è infatti insegnante di meditazione e maestra di mantra. Tramite i social, la musicista mostra la sua quotidianità in cui la meditazione è una costante.

LA SUA STORIA CON YARI – Della storia d’amore tra Yari e Thea e la nascita di questa relazione, non si sa nulla. Sembrerebbe però l’artista abbia rapito il cuore di Carrisi, quest’ultimo a lungo single dopo la storia con Naike Rivelli.