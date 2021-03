You and London partono i nuovi corsi ad aprile

L’Associazione culturale You and London apre i nuovi corsi di inglese lunedì 5 aprile 2021 per preparare gli studenti alle certificazioni Cambridge per tutti i livelli.

L’Associazione You and London nasce con lo scopo di agevolare lo sviluppo dell’inter-culturalita’ e l’orientamento giovanile allo studio e al lavoro, quali forma di crescita individuale e sociale, attraverso esperienze formative sia all’estero che in Italia, scambi socioculturali e apprendimento dell’inglese sia in Italia che a Londra.

La You and London ti permette di ottenere la certificazione B2 che significa entrare nel mondo del lavoro e dell’università, il certificato necessario richiesto oramai da tutti gli enti pubblici e privati.

L’associazione vanta una collaborazione con parteners avente esperienza trentennale nel settore e tra i più affidabili sul mercato londinese. I corsi d’inglese, online per tutti i livelli, oltre ad avere costi bassissimi, offre prestazioni di altissima qualità, ti prepara per gli esami Cambridge dal livello A1 al C1, con rilascio di attestato di frequenza e prenotazione all’ esame per l’ottenimento delle certificazioni.

“Durante questa pandemia – dice la fondatrice e presidentessa Stefania Starace– ci siamo accorti di quanto sia diventato ancora più necessario investire su noi stessi, sulle nostre capacità professionali e sulla nostra formazione. L’inglese è una porta aperta verso il futuro. Prendere delle certificazioni spendibili apre le porte non solo al mondo universitario ma anche a quello lavorativo. Bisogna essere ancora più preparati per poter affrontare questo momento tragico mondiale. Sono convinta, anzi noi della You and London siamo convinti, che la formazione sia il mezzo più efficace per dimostrare al mondo la nostra professionalità e il nostro saper metterci in gioco.”

L’Associazione, inoltre, offre servizi di Homestay a Londra, vacanze studio, alternanza Scuola Lavoro, Stage e work experience a Londra e viaggi di istruzione per le scuole.

Contatti:

Sito internet: www.youandlondon.com/

Instagram: You_and_London

Facebook: https://www.facebook.com/youandlondon

email: [email protected]

Tel.: 3791679366 / 3203438749