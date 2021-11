“You Call Me” è una musica di ricordo? Michele Zanello rilascia “Dust 1” e “Dust 2”

Michele Zanello Classe 1995, nasce a Latisana (UD) il 26 Febbraio ed è attualmente

top nella classifica di questo genere. Michele ha pubblicato un nuovo album, intitolato

“Not Ordinary Canvas”, tramite la label AR.MS Empire e visto questo ultimo periodo di

pandemia ha deciso di rallegrare la situazioni con canzoni colorate e nomi di colori nei propri titoli, basta vedere singoli come: BLUE Moon, GREY Goose, YELLOW Pillow, VIOLET

Sky, RED Dream, PURPLE Water.

Ma per iniziare è entrato nella scena con “You Call Me” per poi alzare il livello in tutto

il mondo con altre tracce come Dust 1 e Dust 2, per farlo ha basato tutto su alcuni

punti fondamentali come:

Il suo budget: Sicuramente è sempre qualcosa a cui pensare, bisogna fare il giusto

investimento come i materiali d’attrezzatura che si vogliono utilizzare, i software per

producer e gli investimenti promozionale per divulgarsi.

Il livello di esperienza? Sicuramente il livello di esperienza di Zanello è importante infatti le sue capacità di fare musica gli hanno permesso di ottenere un software di livello esperto

come Pro Tools potrebbe essere difficile all’inizio, ma un investimento finale quando

pensando al futuro.

Esibirsi dal vivo? Più conosci il tuo software, più è facile portare quelle migliaia di idee che circolano nel tuo cervello durante la produzione. Per Michele infatti conquistare il pubblico in live è stato più che facile.

Attualmente sui profili social conta tantissimi fans basta vedere sul suo profilo instagram che conta oltre 40.000 followers e anche il suo profilo Facebook che è un punto di riferimento per molti artisti colleghi nel suo settore.