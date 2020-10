Youma Diakite, per la seconda volta mamma a 49 anni: “Sei un piccolo germoglio di speranza”

Alla soglia dei 50 anni, la modella Youma Diakite è diventata mamma per la seconda volta. Ad annunciarlo è la stessa ex concorrente dell’Isola dei Famosi, pubblicando un toccante e tenero post su Instagram.

“Sei un piccolo germoglio di speranza” – “…e poi sei arrivata tu a dare un senso a questo 2020 pieno di paure, incertezze e dolore” ha così esordito la conduttrice italiana, sotto al tenero scatto postato sui social. A 49 anni la donna ha dato alla luce la sua seconda figlia, avuta con il compagno Fabrizio Ragone.

Proseguendo, la donna ha aggiunto: “Sei un piccolo germoglio di speranza in mezza ad una natura ostile. Il mio cuore trasborda di amore e felicità. Benvenuta principessa mia”. Ad accompagnare la didascalia, la foto della piccola manina della figlia che stringe il dito della neomamma.

L’ANNUNCIO – Lo scorso giugno, la modella aveva deciso di dare il lieto annuncio a Verissimo. Tramite un video messaggio, infatti, la donna e il suo compagno hanno deciso di svelare l’arrivo di un secondo figlio. Youma e Fabrizio hanno avuto sei anni fa Matteo, il loro primogenito.

“Non pensavo potesse essere possibile, penso che sia un miracolo. Sono molto felice di condividere con voi questa notizia e abbraccio gli italiani in questo momento difficile per tutti e vi auguro tante belle cose”, così aveva dichiarato nel breve filmato mandato in onda durante la messa in onda del programma condotto da Silvia Toffanin.