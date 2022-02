Zac Efron nell’adattamento cinematografico di Firestarter di Stephen King

Zac Efron è nel cast del nuovo adattamento del romanzo thriller di Stephen King, Firestarter. Anche Sydney Lemmon, Ryan Kiera Armstrong, Kurtwood Smith, John Beasley e Gloria Reuben compongono il cast di questo nuovo adattamento. L’omonimo romanzo di Stephen King è stato pubblicato nel 1980. In seguito nel 1984 è stato prodotto il primo adattamento, un film diretto da Mark L. Lester. Nel 2002 è stata prodotta una miniserie televisiva, Firestarter 2: Rekindled. La miniserie era stata ideata come sequel del film del 1984.

L’adattamento cinematografico del 2022 è diretto da Keith Thomas e prodotto da Blumhouse. Universal Pictures si occuperà della distribuzione della pellicola.

Sinossi di Firestarter con Zac Efron:

“Per più di un decennio, i genitori Andy e Vicky, sono stati costantemente in fuga per nascondere la propria figlia Charlie da un’agenzia del governo che vorrebbe appropriarsi del suo dono di creare fuoco per progettare un’arma di distruzione di massa. Andy ha insegnato a Charlie come sopprimere il suo potere che viene scatenato quando prova rabbia o dolore. Tuttavia, man mano che Charlie cresce il suo potere si fa sempre più difficile da controllare. Infatti, il luogo in cui si trova la famiglia viene scoperto a causa di un incidente e un agente misterioso viene incaricato di dare la caccia alla famiglia e rapire Charlie. Charlie però ha ben altri piani.”

Il trailer è stato rilasciato da Universal Pictures:

Il film uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 13 maggio 2022. In contemporanea verrà rilasciato sulla piattaforma streaming Peacock. Al momento non vi è ancora una data di uscita italiana per questo nuovo progetto di Zac Efron.