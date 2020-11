Zac Efron: nuovo ruolo da protagonista nel thriller di sopravvivenza “Gold”

Zac Efron ha ottenuto un nuovo entusiasmante ruolo.

L’attore sarà il protagonista del thriller Gold. Le riprese del film sono iniziate questo mese in Australia.

La sinossi del film secondo Deadline:

“Due sconosciuti in viaggio attraverso il deserto si imbattono nella più grande pepita d’oro mai trovata. I due elaborano un piano per proteggere ed estrarre il loro premio: uno di loro lascerà il posto per assicurarsi l’attrezzatura necessaria, l’altro rimarrà e dovrà fare i conti con aspri elementi del deserto, famelici cani selvatici e misteriosi intrusi. L’uomo inizierà a chiedersi se l’inaspettato compagno non l’abbia in realtà abbandonato al suo destino.”

Anthony Haves dirigerà la pellicola.

Ecco la dichiarazione del regista a The Hollywood Reporter:

“Questa è una storia emozionante, avvincente e tempestiva sull’avidità, sull’umanità e su chi siamo, su cosa abbiamo fatto al mondo e su dove ci ritroveremo se non stiamo attenti. Avere Zac Efron come attore principale è un dono e posso assicurare da quello che ho già visto durante la preparazione che si tratta di qualcosa che non ha mai fatto prima. Non vedo l’ora di consegnare questo audace, viscerale e cinematografico al pubblico di tutto il mondo.”

Non vi sono ancora dettagli sul resto del cast.

Recentemente l’attore ha lanciato il suo documentario Zac Efron: con i piedi per terra su Netflix.