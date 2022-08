Zagadou continua a piacere alla Roma

Zagadou potrebbe essere l’ultimo colpo che la Roma darebbe a Mourinho. Il calciatore è attualmente svincolato dopo l’esperienza in Germania

La Roma potrebbe fare un ultimo colpo in entrata durante questi ultimi giorni di mercato. I giallorossi sembrano aver intenzione di dare a Mourinho un ultimo difensore, anche se il primo indiziato potrebbe arrivare dopo la chiusura del mercato.

Infatti, è Dan-Axel Zagadou il primo profilo varato dalla dirigenza per rinforzare il reparto arretrato. Il giocatore francese è svincolato dopo l’esperienza al Borussia Dortmund e potrebbe arrivare anche dopo che il mercato si è chiuso.

Poca concorrenza

Il calciatore è seguito da alcune squadre, ma non è la priorità. Il Marsiglia ha ricevuto settimane fa una proposta dall’entourage del giocatore, secco no però da parte dei francesi. Anche l’Inter su di lui, ma un po’ più defilata nonostante potrebbe esaudire del proprio tecnico. Infatti, le ultime dichiarazioni di Inzaghi risultano amarissime.

Il tecnico nerazzurro ha detto: “La società sa che in questo momento abbiamo bisogno di aggiungere un difensore”. Parole che di certo fanno capire il malumore dell’ex allenatore della Lazio, che si è visto sfumare anche la trattativa per Acerbi. Zhang e soci, infatti, non vorrebbero aumentare il monte ingaggi e la trattativa per il difensore sembra essere in standby. La Roma, dunque, sembra essere in netto vantaggio per il difensore francese ma prima si aspetta di capire se vi siano possibilità concrete per lui, visto che è troppo propenso agli infortuni. Kumbulla ieri si è fermato e un altro infortunato in rosa sarebbe eccessivo.