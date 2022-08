Zagadou in pole per la difesa della Roma, ma non è il solo

È Dan Axel Zagadou il nome più gettonato in ottica Roma, anche se non è il solo. Mourinho vuole continuare a giocare a tre e servirebbe almeno un altro

Archiviate le trattative Dybala e Wijnaldum, la Roma si concentrerà su qualche cessione e sull’acquisto di un difensore centrale. La priorità resta regalare a José Mourinho almeno un altro giocatore per il reparto arretrato, con un mancino che sembrerebbe essere la necessità.

Sono vari i nomi che circolano in ottica giallorossa, con Dan Axel Zagadou che continua ad essere quello che interesserebbe maggiormente nonostante un pericolo infortuni fin troppo elevato. Bailly resta quello maggiormente spinto dai media inglesi verso la capitale italiana, ma i giallorossi sembrano non voler spingere in quel frangente. L’ivoriano è più probabile torni in Spagna, per rilanciarsi.

Gli altri nomi per la difesa giallorossa

Oltre a Zagadou sono altri i profili sondati dalla dirigenza capitolina. Tanganga è un profilo che stuzzica, con il Tottenham che però spinge per un obbligo di riscatto più un controriscatto in loro favore.

Ci sarebbe anche Evan N’dicka, protagonista in negativo della goleada del Bayern Monaco, ieri sera, nella prima giornata di Bundesliga. Il calciatore è apparso ancora troppo acerbo e i tedeschi dell’Eintracht Francoforte chiedono almeno 20 milioni di euro. Come per Tanganga, anche per il francese c’è l’interesse del Milan. Nel caso in cui non arrivasse nessuno di questi, la Roma potrebbe gettarsi su Francesco Acerbi. Un profilo che sarebbe un forte sgarbo ai cugini della Lazio, per cui i giallorossi pagherebbero ben volentieri.