Zagadou, niente Roma: ufficiale allo Stoccarda

Zagadou giocherà tra le fila dello Stoccarda. Il calciatore si è visto vicinissimo a vestire la maglia della Roma

Un’occasione che i giallorossi non sono riusciti a sfruttare o, almeno, non hanno voluto. Dan-Axel Zagadou sarà un nuovo difensore dello Stoccarda dopo essersi visto vicinissimo a Inter e Roma.

Il giocatore arriva a parametro zero dal Borussia Dortmund, ma con la pesantissima etichetta di perennemente infortunato. Continuerà la sua carriera in Bundesliga, sperando di potersi rilanciare anche se sembra essere fuori condizione per ora.

I dubbi della Roma

Il ritardo di condizione avrebbe infatti portato i giallorossi a non voler investire su di lui. La Roma oltre a lui ha sondato anche Jason Denayer, che però giocherà con la maglia del Wolverhampton. Il belga è vicinissimo al vestire la maglia dei wolves, con l’allenatore degli inglesi che spinge per averlo. Denayer si è visto vicinissimo anche a Torino e Monza, che però hanno preferito virare su ben altri obiettivi e valorizzare ciò che avevano già in casa.

I giallorossi ora a gennaio cercheranno di arrivare ad un difensore centrale, con Trevoh Chalobah in netto vantaggio su Victor Lindelof. Il difensore del Chelsea può arrivare in prestito secco, ma lo svedese sembra intrigare parecchio José Mourinho. Per lo special one sarebbe un ricongiungersi, anche perché conosce già Lindelof per via dei trascorsi insieme allo United. Attenzione però perché potrebbero non essere gli unici profili varati, con la Roma che potrebbe tornare su Nathan del Bragantino che ha sondato svariati mesi fa.