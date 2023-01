Zaha, concorrenza del Barcellona per la Juventus

Per Zaha la Juventus dovrà vedersela anche con i blaugrana, ora. Il calciatore però sembra voler restare in Premier League

Wilfried Zaha lascerà il Crystal Palace, ormai ne siamo certi. Che sia a gennaio o in estate non fa differenza, il calciatore inglese vuole fare lo step successivo della sua carriera. Dopo aver giocato per anni a Londra.

Su di lui ci sarebbero gli occhi di Juventus e Roma, oltre a quelli dell’Arsenal. Ora, però, ci sarebbe anche il Barcellona sul calciatore pronto a piombare su di lui per l’estate. Zaha però sembra avere intenzione di rimanere in Inghilterra.

La volontà del calciatore

Patrick Vieira ha detto: “Wilfred conosce la posizione del club e la decisione spetterà a lui. Quando sarà pronto, ascolteremo quello che ha da dire. Ma tutti sanno che vogliamo che rimanga nel nostro club. Vogliamo crescere con Wilfried come uno dei nostri leader, ma la decisione deve essere sua”.

Dichiarazioni che sembrano spingere per la possibilità che lui lasci. Intanto è emersa un’intervista del 2017 in cui il calciatore specificava per quale squadra tifasse. All’epoca disse: “Arsenal. Lo faccio ancora”. Più di un indizio, che unito al suo voler rimanere in Premier League potrebbe spingerlo ad una permanenza a Londra, sponda gunners.

Qualche settimana fa il Sun ha detto: “Tuttavia, nonostante il suo stato di forma sensazionale e l’interesse di molti, non si è mai concretizzato un trasferimento di grandi dimensioni. Zaha è all’ultimo anno del suo contratto con il Palace, il che significa che può trasferirsi gratuitamente alla fine di questa stagione. Secondo Fabrizio Romano, Zaha potrebbe rifiutare un nuovo accordo con il Palace e rescindere il contratto, per la gioia di Arsenal e Chelsea. L’Arsenal potrebbe essere in vantaggio sui rivali londinesi”.