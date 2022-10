Zaha conteso tra Juventus e Milan

Zaha andrà in scadenza con il Crystal Palace e non sembra possa rinnovare il proprio contratto. Il calciatore può arrivare in Serie A

Ha pensato a lui nella scorsa stagione la Roma, ma ora il calciatore inglese può arrivare comunque in Italia. Wilfried Zaha continua a sfornare ottime prestazioni con la maglia del Crystal Palace, da cui sembra abbia voglia di andar via.

Dopo una carriera passata facendo avanti e indietro tra Londra e Manchester, sponda United, sembra sia il momento per lui di fare una nuova esperienza. Il giocatore classe ’92 ha voglia di provare l’estero o magari di confrontarsi con una big di Premier League.

Milan e Juventus alla porta

Sia bianconeri che rossoneri sono alla ricerca di un esterno, con Zaha che è un profilo di assoluta esperienza. Il calciatore gioca ad altissimi livelli in Premier League da anni, tanto da avere svariati estimatori non solo in Inghilterra.

Arsenal, Chelsea, Everton, Napoli, Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Roma. Ora Juventus e Milan vogliono contenderselo, ma non sarà facile. L’Arsenal sembra essere tornato sul giocatore e a gennaio potrebbe offrirgli un contratto sin da subito. L’inglese sarebbe la priorità di Mikel Arteta, tanto da aver chiesto alla dirigenza di provarci al prima possibile.

L’ex Manchester United sembra pronto a riprovarci con un grande club e l’Arsenal potrebbe essere quello giusto per l’approdo in Champions League. Il progetto giovane e ambizioso dell’Arsenal potrebbe valorizzarlo come giocatore d’esperienza in più e portarlo a togliersi più di una soddisfazione. Staremo a vedere cosa succederà a gennaio.