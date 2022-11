Zaha, Juventus che potrebbe fare un’offerta a gennaio

Zaha continua ad essere nei pensieri della Juventus, che a gennaio potrebbe effettuare un’offerta al Crystal Palace

Nella finestra invernale di calciomercato la Juventus potrebbe ritrovarsi a offrire un contratto a Zaha del Crystal Palace. Il calciatore inglese a fine stagione andrà in scadenza di contratto, tanto che la Juventus sarebbe intenzionata a cogliere l’occasione per acquistarlo.

A gennaio potrebbe arrivare la prima offerta, anche se sul giocatore ci sarebbe anche l’Arsenal. I gunners avrebbero già mosso i primi passi per poterlo prelevare, con tanto di gradimento del giocatore. Il calciatore gradirebbe rimanere a Londra e magari confrontarsi con la possibilità di vincere la Premier League. Questo potrebbe essere l’anno giusto per la squadra di Arteta, che attualmente è prima in classifica.

Difficile arrivi

Sul calciatore non solo la Juventus, con anche il Bayern Monaco oltre all’Arsenal a osservarlo. Intanto, l’ex Manchester United sembra gradire le avances provenienti da Londra. Città dove è cresciuto calcisticamente e attualmente gioca, cosa che potrebbe essere indice di preferenza per un’eventuale permanenza.

La Juventus in inverno ci proverà comunque, anche se sarà difficile strapparlo alla concorrenza. In estate Angel Di Maria andrà via e i bianconeri dovranno sostituirlo a dovere. L’argentino per ora è infortunato, con la Juventus che pondera già il futuro.

Soulé non è ancora pronto e con il ritorno di Federico Chiesa si prospetta di vedere un attacco scoppiettante in ogni caso. La Juventus dovrà capire a chi dare le fasce, ma intanto si osserva Zaha. Se rimarranno solo sguardi, solo il mercato lo sa.