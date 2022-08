Zakaria, Allegri vuole tenerlo. Niente da fare per la Roma

Nonostante le tante offerte, la volontà di Allegri sarebbe quella di trattenere Denis Zakaria in rosa almeno fino a fine stagione

Il centrocampista svizzero, salvo clamorose offerte irrinunciabili, resterà in bianconero. La Juventus sembrerebbe decisa a trattenere il giocatore, anche su richiesta di Massimiliano Allegri. I giallorossi hanno tentato di acquistare il giocatore, vedendosi però sbattere la porta in faccia.

Il tecnico bianconero stravede per il centrocampista svizzero, per via della sua predisposizione a variare la situazione di gioco e la capacità fisica. Il giocatore ha terminato la scorsa stagione come un grosso punto interrogativo ma ora potrebbe essere impiegato molto di più all’interno del centrocampo bianconero.

Le offerte

Le offerte per il giocatore non sono di certo mancate, con proprio la Roma e Monaco che hanno fatto un tentativo con i bianconeri. Nulla da fare per entrambe, con i giallorossi che hanno poi dunque virato su Mady Camara. I monegaschi, invece, avrebbero fatto anche un tentativo per Rabiot ma senza successo.

I giallorossi avrebbero voluto prendere lo svizzero in prestito, ma Tiago Pinto avrebbe preferito virare su Mady Camara anche per la porta in faccia ricevuta dallo stesso giocatore nel mese di Gennaio. Zakaria, infatti, avrebbe rifiutato proprio i giallorossi per arrivare in bianconero. Mossa sgradita, e vorrei ben dire, alla società capitolina. Camara ora avrà il compito di sostituire Georginio Wijnaldum, che dopo l’infortunio si ritroverà a calcare i campi solamente a Febbraio 2023. Tempi fin troppo lunghi, che hanno inevitabilmente costretto i giallorossi a ricorrere ad un’entrata sul mercato.