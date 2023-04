Zakaria, il Marsiglia chiede informazioni alla Juventus

Secondo quanto arriva dalla Spagna, Denis Zakaria potrebbe finire al Marsiglia nella prossima stagione. Lo svizzero non resterà in bianconero

Tra i giocatori che sicuramente non saranno al Chelsea nella prossima stagione c’è Denis Zakaria. Soprattutto perché il 26enne svizzero è in prestito al club londinese dalla Juventus. E poiché appartiene alla vecchia signora e ha collezionato appena 11 presenze con i Blues, il suo ritorno è una certezza.

Tuttavia, l’elvetico non sembra rientrare nei piani di Massimiliano Allegri nemmeno per la prossima stagione. Ci sarebbe un altro club europeo che ha già lanciato un’offerta per il giocatore. Si tratta dell’Olympique Marsiglia, che ha intenzione di accogliere il giocatore svizzero tra le proprie fila per la prossima stagione.

Dichiarazioni di addio

Già a fine 2022 lo svizzero pungeva Massimiliano Allegri, tanto da aver rilasciato pesanti dichiarazioni. Ecco cosa aveva detto: “Quello della Juventus non era il mio calcio, giocava troppo bassa e io avevo bisogno di spazi. Certo, con quella rosa dovrebbe essere in testa alla classifica e vincere sempre 3-0, ma posso dire con certezza che Allegri è una brava persona anche se ci parlavo poco. Max è una brava persona, posso dirlo con certezza anche se con lui parlavo poco. Forse la squadra non ha giocato molto bene l’anno scorso, il che è un peccato. Con quella rosa si può fare decisamente meglio”. Parole chiare, che confermano come il giocatore possa solamente salutare la sponda bianconera di Torino. Lo svizzero terminerà la stagione al Chelsea, dopo di che si trasferirà dove la Juventus troverà terreno fertile.