Zakaria non verrà riscattato dal Chelsea, possibile cambio di maglia

Già da gennaio Denis Zakaria potrebbe ritrovarsi a vestire una maglia differente da quella attuale. Il calciatore non giocherà però per la Juventus

Un inizio deludente, purtroppo, per Denis Zakaria con la maglia del Chelsea. Il calciatore svizzero sta trovando poco spazio con la maglia dei blues, tanto che già a gennaio potrebbe finire rispedito a Torino.

Il calciatore non sembra però destinato a rimanere, con parecchie squadre sulle sue tracce. Già nel mercato estivo il calciatore si è ritrovato corteggiato da varie realtà europee, con il Chelsea che poi ha concluso la trattativa in maniera lampo.

Le squadre su Zakaria

Per Denis Zakaria sembrano aprirsi nuovamente le porte della Bundesliga, ma non solo. Anche in Ligue 1 avrebbe degli estimatori, con il calciatore che però gradirebbe un ritorno in Germania. Su di lui il Borussia Dortmund e il Monaco, che hanno grosse ambizioni per la stagione corrente.

Il calciatore svizzero sembra gradire la corte dei gialloneri, che potrebbero dargli le chiavi del loro centrocampo. Non è detto però che parta sicuramente, con Massimiliano Allegri che potrebbe provare comunque a dargli spazio nella rosa bianconera. Il calciatore svizzero potrebbe essere utilissimo a stagione in corso, specialmente per i grossi problemi che sta vivendo la Juventus.

Il centrocampo non gira così bene e Denis Zakaria potrebbe essere grasso che cola per la Juventus. Un calciatore che potrebbe dare linfa nuova ad un reparto perennemente tartassato dagli infortuni e da una situazione di campo fin troppo criptica. Tutto è però rimandato a gennaio, per ora potrebbe anche giocarsi la conferma a Londra.