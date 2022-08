Zakaria-Roma, pista percorribile?

Denis Zakaria è dato come nel mirino dei giallorossi, ma sembrerebbe essere una trattativa piuttosto fredda rispetto alle altre

Denis Zakaria potrebbe lasciare i bianconeri in questa sessione di mercato, nonostante la sua volontà sembrerebbe essere quella di rimanere. Il giocatore svizzero non è incedibile e i bianconeri però starebbero valutando se mantenerlo o meno.

Un suo addio darebbe linfa alle casse bianconere, che però non sembrerebbero essere così in crisi. Nelle ultime ore è dato un forte interesse della Roma per il giocatore svizzero, che però non sarebbe una pista così calda.

Pinto preferisce altri profili

C’è da sostituire Georginio Wijnaldum, ma il profilo di Denis Zakaria non sembra intrigare poi così tanto Tiago Pinto. Dietro a questa sua perplessità ci sarebbe il rifiuto a Gennaio, in favore della Juventus. Squadra che poi ha deciso di accettare, rifiutando le avances della Roma.

La Roma, preferirebbe spendere il meno possibile per il centrocampista che andrà a sostituire l’olandese e sembrerebbe intenzionata a buttarsi su uno tra Grillitsch e Tameze. Entrambi costituiscono profili low cost, con l’austriaco che potrebbe arrivare a parametro zero dopo l’esperienza in Bundesliga con l’Hoffenheim.

Su Tameze, invece, c’è anche l’interesse del Milan che potrebbe spingere per averlo negli ultimi giorni di mercato. La Roma, però, sembra convinta del chiudere un colpo dunque proverà a fare almeno un tentativo per prelevare qualcuno prima della scadenza. Una cosa è sicura: Denis Zakaria è la pista più fredda, potrebbe non arrivare. Salvo clamorosi colpi di scena degli ultimi giorni, ovviamente.