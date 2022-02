Zakaria, stop di 20 giorni per infortunio

Denis Zakaria si è fermato nel corso di Empoli-Juventus. Per lo svizzero stop di 20 giorni. Tegola per Allegri

Continuano i problemi per la Juventus. La squadra allenata da Massimiliano Allegri continua ad essere tempestata dagli infortuni. Denis Zakaria è il più recente acquisto del J Medical, dove resterà per 20 giorni. Lo svizzero è l’ultimo di una serie di problemi per l’nfermeria bianconera.

Weston McKennie, Kaio Jorge e Federico Chiesa – ad esempio – si ritrovano a stagione finita. Gravi lo statunitense – che ne avrà almeno per due mesi – e il brasiliano che si ritrova ad aver probabilmente terminato prematuramente l’anno. Per lui si prospetta uno stop di 8 mesi, almeno.

Il centrocampo è devastato, i dubbi di formazione

È dell’ultima ora la notizia che gli esami a cui si è sottoposto Zakaria hanno evidenziato una lesione. Più precisamente di basso grado al tendine dell’adduttore, alla coscia sinistra. Uno stop che complica i piani di Massimiliano Allegri e della Juventus, che ora dovrà correre ai ripari.

Già nella partita contro la Fiorentina di Mercoledì – valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia – ci saranno problemi. Il centrocampo conta solo Manuel Locatelli, Arthur Melo e Adrien Rabiot che non possono di certo giocarle tutte. Bernardeschi sembra sulla via del ritorno, dunque potrebbe essere impiegato come mezz’ala o si potrebbe passare ad un centrocampo a due.

Il 4-2-3-1 sembra più fattibile nel caso in cui torni Paulo Dybala. Sarebbe l’unico modo per poter sopperire alla mancanza di titolari lì in mezzo, a meno che non si voglia passare ad un 4-3-3. Adattando qualcuno a centrocampo, puntando sui giovani dell’U23 come riserve. Sicuramente Allegri avrà una bella gatta da pelare nella creazione della formazione titolare.