Zalewski al Borussia Dortmund? Arriva un grande giocatore

Zalewski potrebbe nei prossimi mesi finire coinvolto in uno scambio con il Borussia Dortmund. I tedeschi hanno pronta l’offerta

Nicola Zalewski continua ad intrigare gran parte delle squadre europee. La Roma sembra volerlo blindare, ma a fronte di offerte irrinunciabili potrebbe lasciarlo partire con piacere. In tal senso, un’offerta potrebbe essere già arrivata e dalla Germania.

L’offerta arriverebbe da parte del Borussia Dortmund, pronto a far follie pur di avere il giocatore polacco in rosa. Si parla della possibilità di un assalto già dal mese di gennaio, con il mercato invernale come palcoscenico giusto per chiudere la trattativa.

L’offerta dei gialloneri

Per il polacco il Borussia Dortmund sarebbe pronto ad offrire una parte cash più il cartellino del classe ’93 Raphael Guerreiro. Il terzino sinistro è nel mirino anche di Juventus e Inter, ma questa trattativa taglierebbe le gambe ad entrambe le squadre.

La Roma sembra stia tentennando, con il giocatore intrigato dalla possibilità di un approdo nella capitale giallorossa. Zalewski non si sarebbe ancora espresso, ma la voglia di provare un campionato come la Bundesliga potrebbe sopraggiungere in qualsiasi momento.

È anche vero che è ancora giovane e la possibilità di restare in Italia con la sua famiglia e giocare nella squadra in cui è cresciuto potrebbe comunque essere forte. Il polacco in questa stagione ha già visto il campo per 6 partite, che per un classe 2002 in una big è tantissimo. Il calciatore dimostra, partita dopo partita, di meritarsi la Serie A e un posto tra i titolari, con José Mourinho che lo vede come uno dei suoi pupilli.