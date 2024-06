Zalewski ha opzioni all’estero, la Roma cerca di venderlo

La Roma è alla ricerca di acquirenti per Nicola Zalewski quest’estate e sono emerse opzioni dalla Premier League e dalla Bundesliga

Il 22enne centrocampista polacco è un prodotto delle giovanili giallorosse e ha impressionato in prima squadra nelle ultime stagioni, mostrando una serie di segnali positivi in vari ruoli del campo, dimostrando di essere un talento interessante.

La Roma sta avviando un nuovo progetto sotto la guida dell’allenatore Daniele De Rossi e del direttore sportivo Florent Ghisolfi, con l’obiettivo di ringiovanire la squadra e di fare grandi cambiamenti quest’estate per ridurre il divario dai posti in Champions League.

Le opzioni di Zalewski

A pagina 11 del Corriere dello Sport di oggi si legge che la Roma spera di vendere Zalewski in estate, consapevole dell’importante plusvalenza che la sua partenza comporterebbe. La speranza è che possa impressionare agli Europei con la Polonia, aumentando le sue opzioni sul mercato. L’Europeo potrebbe dare al calciatore una vetrina importante, così che la Roma potrebbe cederlo in men che non si dica.

Alcuni club di Premier League e Bundesliga hanno già iniziato a tenere d’occhio il 22enne e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. Il suo contratto con i giallorossi scade l’anno prossimo, il che lo rende un’opportunità interessante nella finestra di trasferimento. In Italia nessuno sembra ancora essersi fatto avanti, anche se il giocatore sembra avere comunque la stima di alcune società. La Roma punta a cederlo al più possibile, considerando anche che il contratto in scadenza svaluta – e non di poco – il suo prezzo di cartellino.