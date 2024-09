Zalewski, non solo il Galatasaray: aveva rifiutato anche Napoli

Nicola Zalewski ora è fuori rosa, ma sembrerebbe abbia rifiutato anche il Napoli oltre ai turchi del Galatasaray. Altre due squadre tra i no del polacco

Il giovane calciatore polacco sembra voler partire a zero dalla Roma. Una scelta assurda per quanto folle, visto che il calciatore ora rischia di rimanere fuori rosa almeno fino a fine stagione se non dovesse rinnovare il proprio contratto con i giallorossi.

Contratto che non sembra sia intenzionato a rinnovare, specialmente perché sarebbe volenteroso di scegliere la sua prossima squadra con il proprio cartellino dalla sua. Intanto, sembrerebbe emergere qualche dettaglio sul mancato addio estivo.

Anche il Napoli su di lui

Come si legge sull’edizione odierna de La Repubblica Roma: “Nicola Zalewski: il polacco è stato messo fuori rosa dalla Roma dopo aver rifiutato l’offerta del Galatasaray. Il club turco aveva trovato l’accordo con la Roma sulla base di 11 milioni più bonus e futura rivendita”.

Ma Zalewski dopo diversi giorni di riflessione (con relativi rilanci da Istanbul) ha definitivamente declinato l’offerta. L’ennesimo no, dopo quelli al Psv, Napoli e Roma stessa che gli aveva proposto un rinnovo di contratto nelle scorse settimane. Un prendere o lasciare che non ha fatto piacere al calciatore”. Il giocatore quindi sarebbe imbizzarrito dal comportamento dei giallorossi, anche se la possibilità di trovare un accordo potrebbe ancora esserci. Il giovane potrebbe scegliere di andar via già a gennaio, con alcune squadre inglesi e il Borussia Dortmund ancora sulle sue tracce. Resta da capire cosa farà la Roma, visto che il contratto scadrà presto.