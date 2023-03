Zalewski, offensiva del Leicester

Il Leicester City è stato collegato ad un trasferimento del giocatore della Roma Nicola Zalewski nella finestra di trasferimento estiva

Secondo la Gazzetta dello Sport, il polacco è un giocatore che le Foxes hanno “cerchiato in rosso” come potenziale obiettivo alla riapertura del mercato. Ci sono anche club della Bundesliga interessati a Zalewski.

Il 21enne, che gioca prevalentemente come ala sinistra, è passato per l’accademia del club. La società italiana e il manager José Mourinho sono intenzionati a non perderlo, ma dovranno “chiarire la sua situazione” dopo questa stagione, il che significa parlare di un nuovo contratto.

Le ultime di mercato

Secondo quanto riportato, Zalewski percepisce uno stipendio base di 500.000 euro, che potrebbe facilmente aumentare con un trasferimento in Premier League. Anche se il suo contratto è valido fino al 2025, la Roma dovrà offrire condizioni migliori per respingere il City e altre pretendenti.

Mourinho ha riposto fiducia nel giovane in questa stagione, concedendogli 23 presenze in Serie A in questa stagione. Ha giocato anche otto volte in Uefa Europa League e due volte in Coppa Italia. Zalewski potrebbe essere un’alternativa a Tete se il prestito dell’ala dallo Shakhtar Donetsk non dovesse essere trasformato in un trasferimento definitivo in estate.

Intanto il giovane ha le idee chiare per questo finale: “Diciamo che è stato un gol un po’ fortunato. Purtroppo non sono riuscito ad aiutare la squadra con quel gol. È stata una partita un po’ sfortunata, una partita caratterizzata sicuramente da degli episodi a nostro sfavore, ma abbiamo sicuramente degli obbiettivi importanti in questa stagione da raggiungere. Il primo è subito giovedì la qualificazione al turno successivo, poi penseremo al derby di domenica. Un posto in Champions è sicuramente nostro obiettivo”.