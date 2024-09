Zalewski rifiuta l’offerta del Galatasaray e sceglie di rimanere a Roma

Nicola Zalewski ha deciso di rimanere alla Roma, rifiutando un’offerta vantaggiosa da parte del club turco del Galatasaray

Nonostante un’intensa trattativa e un’importante proposta economica, l’ala polacca ha scelto di continuare la sua carriera nella capitale italiana sotto la guida di Daniele De Rossi. Gianluca Di Marzio riferisce che il Galatasaray ha inviato dei rappresentanti a Roma giovedì 12 settembre, nel tentativo di assicurarsi i servizi di Zalewski all’ultimo minuto prima della chiusura della finestra di trasferimento turca il 13 settembre.

Gli emissari del club giallorosso si sono incontrati con i dirigenti della Roma e l’accordo tra le due società sarebbe stato vicino alla conclusione. Tuttavia, nonostante l’interessante pacchetto economico offerto dal Galatasaray, Zalewski ha espresso la sua preferenza a rimanere con la Roma.

Voglia di Roma

Il giovane calciatore sembra intenzionato a lottare per il suo posto nella squadra di De Rossi e a continuare la sua crescita in Serie A. Con la decisione di Zalewski di rimanere a Roma, il Galatasaray sta ora esplorando opzioni alternative per rafforzare la posizione di terzino sinistro e sta guardando ancora in Italia.

Mario Rui del Napoli rimane un obiettivo della squadra turca, mentre Fodé Ballo-Touré del Milan è emerso come una potenziale soluzione dell’ultimo minuto. Secondo le indiscrezioni, i rappresentanti del Galatasaray potrebbero incontrare i dirigenti del Milan per discutere di un possibile accordo per Ballo-Touré. Intanto, Zalewski potrebbe ritrovarsi però ad andare via nel mercato di gennaio con varie squadre pronte a prenderlo nel caso in cui giocasse poco durante questa prima parte di stagione.