Il futuro di Zambo Anguissa al SSC Napoli è tornato improvvisamente in bilico. Una situazione che fino a poche settimane fa sembrava impensabile: il centrocampista camerunese era infatti vicino al rinnovo di contratto, segno della volontà del club di puntare ancora su uno dei pilastri delle ultime stagioni. Poi l’infortunio ha frenato tutto, riaprendo scenari che parevano ormai definiti.

L’ex Fulham resta un profilo molto apprezzato anche all’estero, con particolare interesse dalla Turchia, dove diversi club monitorano la situazione in vista dell’estate. La possibilità di una cessione già a giugno, quindi, non è più così remota, soprattutto se il rinnovo non dovesse concretizzarsi nei tempi previsti.

Ma non è tutto: tra le ipotesi più suggestive prende quota anche uno scambio con la Roma che coinvolgerebbe Manu Koné. Il centrocampista giallorosso è un profilo che piace molto al Napoli per dinamismo e capacità di interdizione, ma per arrivare a un accordo il club partenopeo dovrebbe aggiungere un conguaglio economico importante.

Una scelta, quella eventuale, che segnerebbe un cambio di direzione: Anguissa rappresenta esperienza e affidabilità, mentre Koné sarebbe un investimento più prospettico. Molto dipenderà dalle strategie del Napoli e dalle condizioni fisiche del camerunese, ma quella che sembrava una semplice formalità rischia ora di trasformarsi in uno dei casi di mercato più delicati dell’estate.