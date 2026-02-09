Zambo Anguissa, la data del suo rientro in campo. Ciro Troise: “C’è fiducia per questa partita”

Frank Zambo Anguissa resta uno dei principali assenti in casa Napoli e la sua mancanza pesa non poco nello scacchiere di Antonio Conte. Il centrocampista camerunense è fermo ai box da mesi e il tecnico spera di poterlo riavere a disposizione al più presto, consapevole dell’importanza del suo contributo in mezzo al campo. A fare il punto sulle condizioni del giocatore è stato il giornalista Ciro Troise, intervenuto ai microfoni di Televomero. Secondo quanto riferito, Anguissa aveva accusato un problema muscolare molto serio, già superato dopo un lungo lavoro di recupero, tanto da essere vicino al rientro tra i convocati.

Il ritorno in campo, però, ha subito un nuovo stop proprio in fase di rientro. Il centrocampista, infatti, è stato frenato da una fortissima lombalgia, che ha costretto lo staff medico a rimodulare il programma di recupero, evitando rischi e forzature inutili.

“Anguissa ha avuto un problema muscolare molto serio, lo aveva risolto. Doveva tornare tra i convocati in Napoli-Sassuolo, ma al rientro ha avuto una fortissima lombalgia. Sta lavorando già da giorni facendo differenziato. Potrà tornare quando il corpo, sollecitandolo allo sforzo, darà piene risposte. C’è fiducia per un suo ritorno in Napoli-Roma”

Attualmente, quindi, Anguissa sta svolgendo lavoro differenziato e il suo rientro dipenderà esclusivamente dalle risposte del fisico agli sforzi. In ogni caso, filtra fiducia per rivederlo in campo in una partita chiave come Napoli-Roma, appuntamento cerchiato in rosso dallo staff tecnico.