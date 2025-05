Zambo Anguissa nel mirino del Fenerbahçe di Mourinho

Il nome di Frank Zambo Anguissa torna a far parlare di sé sul mercato internazionale. Secondo fonti vicine all’ambiente turco, il centrocampista del Napoli sarebbe finito nel mirino del Fenerbahçe, pronto a ripartire con grande ambizione sotto la guida di José Mourinho.

Il tecnico portoghese avrebbe indicato proprio Anguissa come uno dei profili ideali per rinforzare il centrocampo gialloblù secondo quanto riportato dal giornalista Niccolò Ceccarini. L’ex Fulham, approdato al Napoli nel 2021 e diventato rapidamente uno dei pilastri della mediana azzurra, potrebbe essere tentato da una nuova sfida dopo tre stagioni intense in Serie A, culminate con la storica conquista dello scudetto nel 2023.

Questo è quanto scrive il noto giornalista esperto di calciomercato nel suo editoriale pubblicato oggi su TuttoMercatoWeb: “A centrocampo un un elemento di qualità verrà inserito anche perché il futuro di Anguissa resta incerto nonostante sia scattata l’opzione per l’allungamento fino al 2027. Mourinho lo vorrebbe infatti al Fenerbahce.”

La trattativa, però, non si preannuncia semplice. Il Napoli considera Anguissa un elemento centrale del proprio progetto e non sembra disposto a lasciarlo partire senza un’offerta significativa. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2025, con opzione per un altro anno: resterà da capire in primis la volontà del calciatore. A prescindere dalle indiscrezioni sul futuro, in ogni caso, il centrocampista azzurro è concentrato su questo finale di stagione: al Napoli mancano solamente 7 punti per vincere matematicamente lo scudetto, il secondo in tre anni.

L’interesse del club turco per Anguissa è concreto, e potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane. José Mourinho, alla ricerca di profili esperti, fisici e internazionali per dare un’impronta immediata alla sua nuova squadra, vede in Anguissa un elemento ideale per dominare la Süper Lig e ben figurare anche in Europa. Il Napoli, infatti, si sta già guardando attorno e si è interessato a diversi profili per sostituirlo: nelle ultime ore si è parlato molto di Ferguson del Bologna. Ma altri nomi sottolineati nuovamente da Ceccarini sono Davide Frattesi dell’Inter e Lorenzo Pellegrini della Roma.