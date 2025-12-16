Zambo Anguissa potrebbe anticipare il suo rientro: buone notizie per Conte

Le condizioni di Frank Zambo Anguissa continuano a migliorare e da Castel Volturno arrivano segnali incoraggianti sul percorso di recupero del centrocampista camerunense. Dopo settimane di apprensione, lo staff medico del Napoli registra progressi significativi che potrebbero consentire al giocatore di anticipare il rientro in campo rispetto alle previsioni iniziali. Una notizia che restituisce fiducia all’ambiente azzurro e allo stesso calciatore.

Anguissa rappresenta una pedina centrale nello scacchiere tattico di Antonio Conte, che ne apprezza forza fisica, dinamismo e capacità di dare equilibrio alla squadra. L’infortunio muscolare subito nelle scorse settimane ha però costretto il centrocampista a uno stop forzato, impedendogli di prendere parte sia alla Supercoppa Italiana sia alla Coppa d’Africa con la sua Nazionale. Assenze pesanti, che hanno aumentato il peso della sua indisponibilità.

Il problema accusato da Anguissa riguarda una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, un infortunio delicato che richiede cautela e tempi di recupero ben calibrati. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il percorso riabilitativo sta procedendo meglio del previsto, tanto da far ipotizzare un rientro anticipato rispetto alle stime formulate inizialmente.

Le nuove indicazioni parlano infatti di un possibile ritorno in campo intorno alla metà di gennaio. Una tempistica che, se confermata, permetterebbe ad Antonio Conte di riabbracciare uno dei suoi uomini chiave nel giro di circa un mese. L’allenatore segue l’evolversi della situazione con attenzione e ottimismo, consapevole dell’importanza di avere Anguissa al massimo della condizione nella fase cruciale della stagione.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, lo stop resta comunque significativo, ma l’obiettivo è chiaro: recuperare il giocatore senza forzature, garantendo un rientro sicuro e duraturo. L’ambiente Napoli spera di rivedere presto Anguissa in campo, pronto a dare nuovamente il suo contributo di qualità, intensità ed esperienza al centro del gioco azzurro.