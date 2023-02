Zaniolo a Istanbul, Juventus occhio alla clausola

Zaniolo al Galatasaray apre alla possibilità di vedere il calciatore italiano finalmente alla Juventus. La clausola rescissoria favorisce l’addio

Galatasaray Zaniolo, ormai è fatta. Il calciatore giocherà i prossimi sei mesi in Turchia, poi… si vedrà. Infatti, la possibilità che si trasferisca altrove in estate è elevata, specialmente per via della clausola rescissoria da 35 milioni che potrebbe garantirgli un addio verso mete di suo gradimento. Mete come la Juventus o il Milan, pronte a tornare su di lui.

L’ex agente dice la sua

Faccini, procuratore calcistico, ha parlato della situazione. Ecco cosa ha detto: “Se ne sta parlando tanto in questi giorni di questa situazione. Ha coinvolto società, calciatore e tifosi. Dispiace che un ragazzo italiano andrà a giocare all’estero ma, forse, per lui è la soluzione migliore. Ha dovuto fare delle scelte dopo aver valutato la situazione. Non diamo tutte le colpe al ragazzo perché queste vanno divise. Ricordiamoci che c’è stata una trattativa per il rinnovo che vedeva due letture diverse. Ad appesantire tutto è stata la situazione che si è creata. È importante che Zaniolo trovi una squadra che gli dia la possibilità di avere spazio. Si trova in una situazione ideale se tengono la penalizzazione per la Juventus. Secondo me Zaniolo comunque poteva essere importante e, quindi, perdono qualcosa. La volontà del ragazzo espressa era quella del Milan. Le volontà del ragazzo sono importanti. Credo terrà una clausola per lasciare la porta aperta all’Italia. Dico il Milan perché il ragazzo aveva espresso quella volontà. Napoli e Juventus, comunque, potrebbero guardare alla finestra”.