Zaniolo, anche il Milan si unisce alla corsa

Per Zaniolo della Roma si fa avanti un’altra pretendente. Dopo la Juventus, sembra inserirsi anche il Milan

Nuova pretendente per Nicolò Zaniolo. La Roma dovrà mettersi il cuore in pace, con la fila per il calciatore che aumenta. Ora anche il Milan di Paolo Maldini sembra intenzionato ad investire su di lui, ma il prezzo aumenta.

La Roma, specialmente dopo la prestazione contro Il Feyenoord in Conference League, sembra essere intenzionata a chiedere 65-70 milioni per il giocatore scuola Inter. La Juventus è avvertita, così come anche i rossoneri.

Vi è la necessità di vendere?

La Roma non ha tutta questa premura di vendere Zaniolo, anzi. Dopo la vittoria in Conference League sembra possa esserci la possibilità di iniziare un nuovo ciclo di vittorie per i giallorossi. La Roma vuole costruire e il contratto in scadenza nel 2024 agevola la possibilità di rinnovo per il talento azzurro.

La Roma starebbe lavorando da settimane, forse anche mesi, al rinnovo del classe ’99. Si parla di un possibile contratto fino al 2026 a 4/4, 5 milioni di euro netti a stagione. Cifre che aiuterebbero la Roma a mantenere in rosa il calciatore e impedirebbero alla concorrenza di soffiarlo facilmente.

Complicato, però, allo stato attuale delle cose capire cosa vorrà fare il giocatore. L’interesse di Juventus – tifosissimo dei bianconeri sin da piccolo – e del Milan non può far altro che piacere al giocatore. Inoltre, la prospettiva di poter giocare la Champions League da protagonista potrebbe risultare determinante. Intanto i giallorossi hanno fissato il prezzo, con le pretendenti che dovranno forzatamente accontentare la Roma.