Zaniolo, anche Napoli e Milan alla finestra

Nicolò Zaniolo saluterà la Roma in questo mercato di gennaio. Il calciatore vuole andar via e non rinnoverà il proprio contratto

Nicolò Zaniolo è attualmente un separato in casa a Trigoria. Il calciatore azzurro ormai si può dire in dirittura d’addio, con il contratto che non verrà sicuramente rinnovato. Sul calciatore già tante squadre straniere, con Borussia Dortmund e Tottenham in vantaggio.

Il giocatore, però, piace anche ad alcune squadre italiane. Se la Juventus può dirsi fuori dai giochi per via della penalizzazione di -15 in campionato, Milan e Napoli invece saranno sul piede di battaglia per acquistare il talento ex Inter.

Napoli e Milan alla finestra

Due squadre avrebbero già avuto dei contatti con il suo entourage o la Roma per sondare il terreno: tra queste il Tottenham di Antonio Conte, che avrebbe già il sì di Nicolò che sarebbe contento di andare in Premier League. Sarebbe una sfida stimolante, che gli piacerebbe provare.

Anche West Ham e Borussia Dortmund sarebbero sul calciatore della Roma, con in Italia, invece che si registrerebbero interessamenti da parte di Napolie Milan per la prossima estate. Chi volesse acquistare Zaniolo dovrà essere disposto a pagare non meno di 30 milioni, al massimo 25 più 5 di bonus. Al massimo un prestito con obbligo di riscatto, una formula non gradita a tutti: i più, infatti, preferirebbero un riscatto condizionato ad una serie di condizioni, ipotesi che la Roma vorrebbe evitare. I giallorossi preferirebbero cederlo già in questa sessione di mercato, per evitare altri malcontenti all’interno del gruppo dopo il caso Karsdorp.