Zaniolo, che telenovela! La Juventus da battaglia al Tottenham

Gli spurs si sarebbero inseriti per Nicolò Zaniolo. La trattativa per il calciatore, però, appare totalmente incerta così come il suo futuro

Nicolò Zaniolo non sa ancora nulla riguardo al proprio futuro, la volontà sembra essere quella di sposare il progetto della Juventus ma la Roma non sarebbe intenzionata a cedere. In più, ora il lieve interesse del Tottenham sembra stia aumentando, con gli spurs intenzionati a fare un’offerta.

Gli inglesi, però, non sembrano intrigare – per il momento – particolarmente il giocatore azzurro che sembra propendere maggiormente per andare a Torino. La sua volontà sarebbe quella di restare in Italia e nel caso in cui dovesse rimanere nella Capitale ci potrebbe essere un rinnovo.

Trattativa difficile

La Roma si sta rivelando un avversario ostico per i bianconeri, con i giallorossi che avrebbero rifiutato anche il prestito con obbligo di riscatto. I capitolini potrebbero però cedere, con le parole di Paulo Dybala in conferenza stampa che ieri hanno aperto un buco mediatico.

L’asso argentino ha infatti detto sul compagno di squadra: «Tutti lo conosciamo, le sue caratteristiche e quello che può dare. Ho avuto modo di parlare un po’ con lui, la scelta è sua. Tutti vogliamo avere i giocatori più forti con noi, sappiamo quello che ci può dare, ma non possiamo intrometterci nel suo futuro. Credo ci debba pensare lui». Parole che potrebbero aprire ad una cessione, evidenziando una situazione abbastanza enigmatica tra le due parti. La Roma vuole una buona offerta, il giocatore sembra non esporsi invece più di tanto.