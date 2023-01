Zaniolo, dalla Spagna: Atletico Madrid su di lui

Zaniolo sarebbe il nuovo obiettivo dell’Atletico Madrid, che lo segue ormai da mesi. Il giocatore piace anche alla Juventus e al Milan

La Roma sembra intenzionata a blindare Nicolò Zaniolo, ma il calciatore continua ad essere corteggiatissimo da varie realtà europee. Su di lui ora si è riacceso l’interesse dell’Atletico Madrid, che potrebbe provarci già da subito.

I colchoneros, infatti, starebbero tentando di cedere Joao Felix al Manchester United per arrivare proprio al talento azzurro. La trattativa per il portoghese potrebbe concludersi con un prestito da 10 milioni più un diritto o obbligo di riscatto fissato a 70 milioni di euro. Soldi che l’Atletico Madrid reinvestirebbe subito in Zaniolo.

Quanto chiede la Roma?

Dalla Spagna, ne ha parlato fichajes.com, rilanciano la notizia. Ecco cosa hanno detto: “Autore di 2 gol e 3 assist in 15 presenze con la Roma in questa stagione, il contratto del giocatore italiano scade nel 2024. Una situazione che pone il massese sulla rampa di uscita dello Stadio Olimpico. Ma l’Atletico dovrà affrontare un’agguerrita concorrenza per aggiudicarsi Zaniolo.

Valutato circa 50 milioni di euro, sia la Juventus che il Borussia Dortmund stanno tenendo d’occhio la situazione del talentuoso playmaker nella capitale italiana. Un’operazione che sarebbe stata avviata in estate, quando a Zaniolo sarebbero rimasti meno di 12 mesi di contratto. Atletico, attento al rinnovo dei transalpini”. Dunque serviranno tanti, forse troppi soldi per prelevare ora il giocatore. In estate il prezzo si abbasserà sicuramente, ma la Juventus a quel punto sarebbe un cliente iper scomodo per l’Atletico Madrid. La Roma proverà, invece, in tutti i modi a rinnovare il contratto.