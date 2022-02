Zaniolo, la Juventus potrebbe inserire McKennie

Nicolò Zaniolo e la Juventus potrebbero avvicinarsi nella prossima stagione. I bianconeri potrebbero inserire la carta McKennie

Il futuro di Zaniolo è incerto. Il calciatore si ritrova a vivere una buona stagione, nonostante i diversi stenti dei capitolini sia in campionato che in Europa. A fine stagione però il centrocampista offensivo ex Inter potrebbe fare i bagagli, direzione Torino.

La Juventus è su di lui da tempo e quando il campionato sarà concluso potrebbe sferrare l’assalto decisivo. Dalla Roma per ora non ci sono chiusure, con il calciatore che non si è minimamente sbilanciato.

I possibili costi e la carta a sorpresa della Juventus

La Roma è conscia che a fine stagione potrebbe perdere Zaniolo, ma non ha ancora fissato un prezzo. La Juventus potrebbe dunque far vacillare i giallorossi con un’offerta di 40 milioni, che potrebbe essere quella giusta per acquistare il talento della nazionale italiana.

La Juventus potrebbe però non optare per un pagamento cash. Nelle ultime ore sembrerebbe montare l’idea di inserire Weston McKennie all’interno della trattativa. Il texano – compatriota dei Friedkin – ha il gradimento assoluto di José Mourinho, dunque l’operazione potrebbe essere fattibilissima.

McKennie con la Juventus sta avendo una stagione di alti e bassi, ma comunque sta dimostrando di poter restare in bianconero. Massimiliano Allegri e dirigenza però gradirebbero l’arrivo di Zaniolo, dunque l’americano potrebbe divenire una pedina sacrificabile nel caso di apertura dai capitolini.

La Roma dal canto suo potrebbe avere un centrocampista in più e di buona caratura internazionale, dando più fisico e esperienza ad un reparto quasi del tutto privo di seconde linee.