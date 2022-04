Zaniolo, per gli spagnoli può far vincere alla Juventus la Champions

I media spagnoli danno Zaniolo come il rinforzo giusto per poter vedere la Juventus trionfare nella massima competizione europea

Nicolò Zaniolo continua a mettersi in mostra. Il calciatore sta vivendo un buon momento stagionale e la Juventus sembra puntarlo sempre più, nonostante la Roma continui a sparare altissimo.

Per il giocatore scuola Inter, la Roma vorrebbe almeno 60 milioni di euro. Cifre altissime, che la Juventus proverà ad abbassare magari con l’inserimento di qualche contropartita tecnica. Intanto, dalla Spagna sono sicuri: Nicolò Zaniolo può far vincere la Champions League ai bianconeri.

Un calciatore in crescita, ma…

Le qualità del calciatore sono indubbiamente validissime, ma i problemi sono altri. Dopo i due grossi infortuni, ben due crociati, le condizioni fisiche sembrano poter preoccupare. Non vi è la sicurezza sulla tenuta del giocatore ed è uno dei motivi per cui la Juventus potrebbe decidere di non affondare il colpo.

Il periodo di Zaniolo è decisamente ottimo, ma la continuità nel giocare non da garanzie. Infatti, non è perennemente impiegato da José Mourinho e tutto ciò lascia abbastanza perplessità. Anche se dalla Spagna continuano a spingere il calciatore verso Torino, considerandolo come un vero e proprio fuoriclasse.

Un fuoriclasse che – secondo i media spagnoli – potrebbe riportare Madama sul tetto d’Europa. Una vittoria che manca da più di 20 anni e che la Juventus cerca insistentemente. Il giocatore sembra gradire le avances dei bianconeri e alla fine l’affare potrebbe andare in porto, ma andranno fatte altre valutazioni. Il post Dybala non può essere nuovamente colmo di infortuni.