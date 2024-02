Zaniolo potrebbe tornare in Italia la prossima estate

Nicolò Zaniolo ha voglia di tornare in Italia e il prossimo anno potrebbe davvero riuscire nel suo intento. L’ex romanista, infatti, non sta trovando tanto spazio in Inghilterra.

Di proprietà del Gatalasaray e attualmente in prestito all’Aston Villa, Zaniolo, secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb, sarebbe nel mirino del Milan, che ci punterebbe forte per il prossimo anno.

Sullo sfondo però ci sono anche altri due club italiani, ovvero Napoli e Fiorentina. L’entourage del ragazzo avrebbe quindi già avuto i primi contatti con queste “big” della serie A per sondare il terreno.

Per quanto riguarda il Napoli, ci sarà prima da capire chi sarà il prossimo tecnico e quali saranno le sue idee di gioco. Nicolò vorrebbe tornare in Italia anche per essere ancora protagonista con la nazionale di Luciano Spalletti.

L’attuale numero 22 dell’Aston Villa tornerà quindi prima in Turchia al Galatasaray per poi cercare una nuova squadra in Italia. Si prospetta quindi una sfida di mercato tra più club per il talento classe 1999.