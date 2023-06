Zaniolo sceglie la Juventus

Il fuoriclasse italiano potrebbe essere ricercato da un top club di calcio se riuscisse a lasciare il Galatasaray. La Juventus continua ad osservarlo

Nicolò Zaniolo, centrocampista italiano del Galatasaray, ha rilasciato alcune sorprendenti dichiarazioni in cui ha espresso in modo chiaro e conciso la sua volontà di approdare alla Juventus nella prossima stagione, a patto che i bianconeri riescano a trovare un accordo di trasferimento con il club turco.

“La Juve è la Juve, anche senza Champions League e coppe internazionali. Da bambino sono sempre stato un tifoso della squadra e Pogba era il mio idolo. Mi piacerebbe giocare per la Juventus e se c’è un’opportunità che rende tutti felici sarebbe fantastico. Altrimenti, sono molto felice in Turchia“, ha detto Zaniolo, che da tempo era legato a un altro club italiano come il Milan, con la Juventus che sembra finalmente avere l’opportunità di assicurarsi i servizi del 23enne, che un tempo era considerato uno dei giocatori con il maggior potenziale in Europa, ma che sembra aver ristagnato negli ultimi tempi, cercando di tornare al meglio nelle mani della squadra di Massimiliano Allegri.

Alla ricerca di un posto in Serie A

Secondo quanto si sa da tempo, Zaniolo ha una clausola di recompra di 25 milioni di euro, una cifra più che abbordabile per la Vecchia Signora, che sta preparando una serie di partenze in questa finestra di mercato con l’obiettivo di liberare spazio sufficiente per fare acquisti come quello del giocatore italiano, che avrebbe così l’opportunità di tornare al calcio a pochi mesi dalla partenza dalla Roma.