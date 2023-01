Zaniolo, si fa avanti l’Arsenal. Contatti per gennaio

Su Nicolò Zaniolo ci sarebbero gli occhi dell’Arsenal, pronto ad una ricca offerta già da questo mercato invernale

L’Arsenal avrebbe intensificato l’interesse per l’acquisto dell’attaccante dell’AS Roma Nicolò Zaniolo come alternativa a Mykhailo Mudryk, ma anche i rivali del Tottenham sono interessati all’italiano.

L’Arsenal sta valutando la possibilità di acquistare Zaniolo a gennaio, con la Roma che sta lottando per firmare un nuovo contratto al 23enne, mentre cresce l’interesse per l’italiano da parte dei club della Premier League.

Ora sembra che la squadra di Mikel Arteta si sia unita nuovamente alla corsa per Zaniolo, che la squadra di Serie A potrebbe vendere questo mese per 40 milioni di euro se venisse fatta un’offerta per il giovane, con Jose Mourinho che è un grande fan del giocatore ex Inter.

Un po’ di chiarezza sulla trattativa

A parlare della questione i colleghi di giallorossi.net. Ecco cosa hanno detto: “I Gunners, attualmente in testa alla Premier League, hanno perso l’ucraino Mudryk, finito al Chelsea, e ora si ritrovano con una valanga di soldi da spendere per completare il reparto d’attacco con un esterno capace di giocare su entrambe le fasce.

A Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, Zaniolo piace da tempo. Per questo, dei contatti sono già stati aperti: la valutazione oscilla tra i 30 e i 40 milioni.

La Roma chiede un trasferimento a titolo definitivo, e punterebbe nel caso a incassare subito visto che vorrebbe reinvestire quei soldi sul mercato invernale. E non è detto che Pinto e Mou decidano di puntare su un nuovo esterno d’attacco”.