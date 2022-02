Zaniolo, tra l’espulsione e le voci di mercato il clima si fa pesante

Follia di Zaniolo. In tre minuti gol, Var che lo annulla e l’espulsione. Intanto Allegri apre all’acquisto per l’Estate

Una giornata folle quello di Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma si vede sempre più protagonista delle pagine giornalistiche italiane. Nella partita contro il Genoa – finita poi 0-0 – il calciatore Italiano ha segnato, salvo poi vedersi annullata la rete e espulso per proteste.

Un pomeriggio che evidenzia ancor di più il periodo, dove il calciatore è sempre più in vista anche per il calciomercato. La Roma, attraverso Tiago Pinto e Mourinho, non chiude alla cessione e adesso anche la Juventus non si nasconde.

Un’operazione difficile, ma non impossibile

Stando a quanto uscito negli scorsi giorni, Zaniolo potrebbe partire in direzione Torino anche se Dybala rimanesse in bianconero. Tiago Pinto oggi aggiunge alle sue parole degli scorsi giorni – in cui ammetteva che il calciatore potesse non rimanere – che le sue parole siano state strumentalizzate e che nessuno può dire al 100 % che un giocatore possa rimanere in una squadra.

Intanto il prezzo sembrerebbe esser fissato, con Zaniolo che potrebbe non muoversi per una cifra inferiore ai 40 milioni. Massimiliano Allegri sembrerebbe apprezzare il giocatore e oggi non si sbilancia seppur aprendo all’acquisto.

Oggi l’allenatore Livornese ha difatti affermato “Cerchiamo di arrivarci a giugno, vediamo dove arriviamo in campionato, Champions e Coppa Italia. Ora concentriamoci su quello che dobbiamo fare poi vedremo”.

Parole che invitano alla calma, ma che comunque aprono ad un possibile e clamoroso acquisto. Intanto l’ambiente a Roma sembra abbastanza teso e la partita di oggi non fa che evidenziare il brutto periodo della formazione giallorosso.