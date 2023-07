Zanoli nel mirino dello Sporting Lisbona

Secondo quanto arriva dal Portogallo, il Napoli potrebbe ritrovarsi ad avere offerte da parte dello Sporting Lisbona per Zanoli

Lo Sporting è consapevole che non sarà facile portare Alessandro Zanoli in Portogallo, ma non rinuncia al terzino italiano e continua a cercare, con il Napoli, di ottenere il giocatore in prestito, con un’opzione di acquisto al termine della prossima stagione.

Ci sono ancora diversi ostacoli da superare e sarà necessaria una vera e propria partita di pazienza da parte dei responsabili del club per riuscire in questa operazione e garantire a Rúben Amorim un giocatore dalle caratteristiche a lui molto gradite. Alessandro Zanoli sta partecipando al ritiro precampionato dei campioni d’Italia a Dimaro, dove sta figurando bene.

Non solo in Portogallo

Il suo futuro è aperto, perché prima della notizia dell’interesse dello Sporting, il terzino sembrava avviato verso un nuovo prestito dopo che nella scorsa stagione era in prestito alla Sampdoria. Ora il Genoa punta forte su di lui, anche perché il Napoli è interessato a ingaggiare Davide Faraoni. Anche lui terzino destro, ma di 31 anni, che sarebbe un diretto concorrente di Di Lorenzo, il solito titolare.

Lo Sporting spera di poter decidere presto se continuare a puntare su Zanoli o se orientarsi su altre opzioni. Ma il terzino italiano è al momento la priorità sulla fascia destra e lo Sporting è disposto ad aspettare ancora qualche giorno nel tentativo di assicurarsi il giocatore. È una situazione simile a quella che si è verificata per l’ingaggio di Viktor Gyokeres, l’attaccante che è stato oggetto di una lunga e difficile trattativa con il Coventry ma che già veste i colori dei biancoverdi.