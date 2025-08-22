venerdì, Agosto 22, 2025
HomeSportCalciomercatoZanoli può essere la chiave per l'attaccante: ecco con quale squadra
Calciomercato

Zanoli può essere la chiave per l’attaccante: ecco con quale squadra

Walter Molino
Di Walter Molino
0
Napoli
fonte: wikimedia commons

Un altro nome in uscita per il Napoli è quello del terzino Alessandro Zanoli che è tornato di nuovo alla base azzurra dopo il prestito al Genoa. L’imminente arrivo di Juanlu dal Siviglia, però, renderebbe nuovamente difficile un suo impiego nella prossima stagione, per cui il DS Manna sta provando a trovargli una collocazione.

Il Bologna stava valutando il suo acquisto prima di virare su Zortea del Cagliari. Adesso, la squadra più interessata a lui è l’Udinese che stando alle notizie delle ultime ore potrebbe essere insidiata dalla Roma che ha bisogno di comprare un esterno.

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, l’Udinese vorrebbe chiudere in fretta la trattativa visto che ha già l’accordo col Napoli su una base di 5 milioni di euro ma il giocatore non ha ancora dato il suo benestare definitivo proprio in vista di un possibile inserimento di altre squadre come la Roma.

Come si legge sul quotidiano veneto: “I giallorossi potrebbe inserirlo nell’operazione nella possibile cessione di Artem Dovbyk al Napoli. Anche in questo caso l’Udinese vuole capire se può mettere la freccia e chiudere, oppure passare velocemente a un altro profilo”.

Vicenda Zanoli che dunque si intreccia con quella della ricerca dell’attaccante da parte del Napoli che dopo l’infortunio di Lukaku sta facendo una vera e propria corsa contro il tempo per fornire ad Antonio Conte un attaccante che possa affiancare Lorenzo Lucca almeno in questa prima parte di stagione in attesa dei tempi certi del recupero del belga.

Articolo precedente
Napoli, altro che Hojlund: ADL vuole un attaccante che costa oltre 60 milioni di euro, il nome
Articolo successivo
La Repubblica mette in guardia il Napoli su un concreto rischio di mercato
Walter Molino
Walter Molino
Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale (Spagnolo, Portoghese e Catalano) all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", appassionato di calcio e basket.
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode