Zanoli può essere la chiave per l’attaccante: ecco con quale squadra

Un altro nome in uscita per il Napoli è quello del terzino Alessandro Zanoli che è tornato di nuovo alla base azzurra dopo il prestito al Genoa. L’imminente arrivo di Juanlu dal Siviglia, però, renderebbe nuovamente difficile un suo impiego nella prossima stagione, per cui il DS Manna sta provando a trovargli una collocazione.

Il Bologna stava valutando il suo acquisto prima di virare su Zortea del Cagliari. Adesso, la squadra più interessata a lui è l’Udinese che stando alle notizie delle ultime ore potrebbe essere insidiata dalla Roma che ha bisogno di comprare un esterno.

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, l’Udinese vorrebbe chiudere in fretta la trattativa visto che ha già l’accordo col Napoli su una base di 5 milioni di euro ma il giocatore non ha ancora dato il suo benestare definitivo proprio in vista di un possibile inserimento di altre squadre come la Roma.

Come si legge sul quotidiano veneto: “I giallorossi potrebbe inserirlo nell’operazione nella possibile cessione di Artem Dovbyk al Napoli. Anche in questo caso l’Udinese vuole capire se può mettere la freccia e chiudere, oppure passare velocemente a un altro profilo”.

Vicenda Zanoli che dunque si intreccia con quella della ricerca dell’attaccante da parte del Napoli che dopo l’infortunio di Lukaku sta facendo una vera e propria corsa contro il tempo per fornire ad Antonio Conte un attaccante che possa affiancare Lorenzo Lucca almeno in questa prima parte di stagione in attesa dei tempi certi del recupero del belga.