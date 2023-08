Zapata non parte per la Roma. La causa? Gasperini

Secondo Sky, Duvan Zapata non si sarebbe mosso dall’Atalanta per volere di Gasperini che non vorrebbe perdere tutti i propri attaccanti di riferimento nella stessa sessione di mercato

I giallorossi erano in trattativa con il La Dea e il loro attaccante per un potenziale affare da 10 milioni di euro, compresi gli aggiustamenti. Gasperini ha aperto le porte al trasferimento di Zapata alla Roma dopo la vittoria per 2-0 sul Sassuolo di domenica scorsa, ma ora sembra aver cambiato idea.

Secondo Sky Sport, il tecnico italiano non vuole più separarsi dall’attaccante colombiano e quindi il potenziale accordo con la Roma è saltato. Zapata ha esordito domenica contro il Sassuolo al Mapei Stadium dopo l’infortunio di El-Bilal Touré. Quest’ultimo è diventato l’acquisto più costoso di sempre dell’Atalanta all’inizio dell’estate, ma ha subito un grave infortunio al tendine in un’amichevole contro la Juventus due settimane fa e potrebbe essere costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, rimanendo fuori dall’azione per diversi mesi.

Su Lukaku…

Anche Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea, sarebbe nel mirino della Roma, ma secondo diverse fonti, il belga può arrivare in giallorosso solo in prestito e al momento non ci sono trattative tra i due club con il tutto potenzialmente fermo.

Il Chelsea è stato costretto a negoziare un accordo per il prestito stagionale di Lukaku alla Roma, dopo aver rifiutato due offerte per 23 e 26 milioni di euro da parte dell’Inter, prima che il belga sabotasse di fatto la via d’uscita. Lukaku aveva già rifiutato un lucroso trasferimento in Arabia Saudita prima di allora e ora ha detto al Chelsea che non vuole trasferirsi alla Juventus, l’ultimo club che aveva cercato di negoziare un trasferimento permanente prima della chiusura della finestra estiva la prossima settimana.