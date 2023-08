Zapata, rischio trattativa che salta con la Roma

Per Duvan Zapata la Roma e Tiago Pinto sembra abbiano deciso di dare all’Atalanta un ultimatum: 48 ore o salta tutto

Tra una settimana il mercato chiuderà e che Roma tornerà di nuovo in campo tra tre giorni esatti e senza un attaccante, Ci sarà una sfida difficile, sul campo non semplice del Verona che alla prima giornata ha già deciso di mettersi in mostra.

Mourinho sarà ancora senza centravanti titolare, come detto, con Belotti che sicuro proverà a ritagliarsi il proprio spazio. Tiago Pinto però sembra ormai determinato ad andare avanti con una strategia ben definita, ossia il prendere un calciatore solo a fine mercato.

Si contratta

Il grande favorito per l’attacco resta Zapata. L’ottimismo sulla fumata bianca per la trattativa continua ad esserci, ma va trovato un accordo sulle cifre. Il nodo è quello inerente proprio dal prezzo del cartellino richiesto dall’Atalanta. La Roma intende raggiungere i 10 milioni chiesti dall’Atalanta per il colombiano, con Tiago Pinto che ha deciso di dividere quei soldi in 5 milioni di parte fissa e 5 di bonus, raggiungibili solo a determinate e non scontate condizioni, tra cui presenze e obiettivi.

L’Atalanta non è convinta e non sembra voler trattare a queste condizioni. La dea continua ad avere dubbi, specialmente dopo l’infortunio di El Bilal Tourè per almeno tre mesi. Tiago Pinto però sa che non può girarci ancora intorno e allora ha deciso di fissare un ultimatum ai bergamaschi: se entro le prossime 48 ore non si troverà un accordo, la Roma farà saltare tutto e cambierà obiettivo.