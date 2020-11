Zappa del Cagliari osservato speciale, la Juventus l’ha messo nel mirino

La sfida con il Cagliari per la Juventus non è servita solamente a dare uno slancio al campionato, ma ha dato qualche segnale importante anche in ottica mercato. Nelle fila dei sardi c’era Gabriele Zappa, terzino destro classe 1999 seguito con attenzione dal direttore sportivo Paratici.

Nonostante la giovane età l’esterno del Cagliari è una delle poche note liete in una serata da dimenticare per gli uomini di Di Francesco. In fase difensiva ha sofferto Ronaldo, ma chiunque rischia di fare lo stesso quando di fronte c’è il portoghese, ma in avanti ha fatto vedere buone cose.

Zappa sta confermando le buone impressioni sul suo conto fino a questo momento, per Di Francesco è un titolare fisso e le 8 presenze condite da 2 assist lo dimostrano.

Il Cagliari nella scorsa estate l’ha prelevato dal Pescara in prestito con obbligo di riscatto, ma se dovesse continuare a giocare su questi livelli sarà difficile trattenerlo al termine della stagione.

La Juventus riflette, Zappa è un obiettivo concreto e le pretendenti si stanno facendo avanti. Per questo motivo Paratici potrebbe muoversi in anticipo e cercare di portarsi avanti sulla concorrenza.